Con drones y perros: cómo es el operativo de busqueda de Nanci Godoy en Corrientes

La Policía de Corrientes ejecuta un intenso operativo de rastrillaje y búsqueda para dar con el paradero de la docente Nanci Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeña como directora de la Escuela Rural Nº 626 ubicada en el paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento Esquina.

La mujer permanece desaparecida desde hace 9 días, momento en que fue vista por última vez cuando se trasladaba hacia el establecimiento escolar.

Por la complejidad del terreno, las fuerzas de seguridad dispusieron un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos coordinados por efectivos de la Unidad Regional II de Goya.

Rastrillaje en zona de difícil acceso y tecnología aplicada

Las labores de búsqueda se concentran en un sector agreste y de geografía compleja, distante de la zona urbana. El recorrido hasta el punto de rastrillaje demanda dos horas de viaje en vehículo, dos horas adicionales a caballo y aproximadamente tres horas de caminata a pie.

En el lugar intervienen personal especializado de la División Canes, la Dirección de Drones y la Policía Rural y Ecológica (PRIAR).

En paralelo, los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la ciudad de Esquina y evalúan diversas hipótesis sobre los momentos previos a su desaparición.

Pedido de colaboración a la comunidad

Frente a la urgencia del caso, la institución policial solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato certero que permita ubicar a la docente.

Las vías habilitadas para brindar información son el sistema de emergencias 911, la línea de emergencias policiales 101 en el interior provincial o cualquier comisaría cercana.