Apelaron el acuerdo que evitó el tercer juicio oral contra el ginecólogo Gerardo Dahse

El acuerdo de reparación integral que frenó el tercer juicio contra el exginecólogo Gerardo Alejandro Dahse fue apelado por el fiscal Jorge Omar Sehman. Con el recurso de casación, se cuestionó la resolución del tribunal y se pidió que la causa avance al debate oral. El acusado está imputado por abuso sexual con acceso carnal y ya cumple una condena de prisión efectiva por otro hecho similar.

La presentación busca revertir la resolución del Tribunal Oral Penal N.º 2, que homologó el entendimiento entre la defensa de Dahse y la querella, representada por la abogada Sofía Domínguez. La decisión se tomó en septiembre, durante la primera jornada del nuevo debate oral, y contó con la conformidad de la víctima.

Ante esto, el Ministerio Público Fiscal sostiene que el acuerdo fue aprobado sin su autorización y cuestiona la interpretación de la ley realizada por los jueces. Por eso, solicitó que se anule la resolución y que se avance a juicio oral.

El acuerdo entre la defensa y la querella

Como parte del acuerdo de juicio abreviado, Dahse asumió compromisos de reparación económica hacia la víctima. Según explicó la querella, la medida buscaba contribuir a mejorar las condiciones materiales de la mujer, aunque "no borra todo lo sufrido".

Del mismo modo, el exginecólogo también acordó colaborar con los centros comunitarios El Hormiguero y Vientos de Libertad, espacios donde se trabaja sobre masculinidades y consumos problemáticos.