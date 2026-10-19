Corrientes: suman una nueva fiscal a la investigación por la desaparición de Nancy Godoy

El Ministerio Público de Corrientes informó que se reforzó la investigación por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy, quien es buscada desde hace días en el paraje El Malezal, en Esquina.

La medida fue dispuesta por el fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, quien resolvió incorporar a la investigación a la fiscal María Andrea González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 3 de Capital.

González se sumará al trabajo que ya lleva adelante el fiscal de la UFIC de Esquina, Javier Mosquera, con el objetivo de complementar las distintas líneas de la pesquisa.

Según explicó el Ministerio Público, la decisión responde a la complejidad del caso y a las características particulares que rodean la desaparición de la docente, entre ellas su condición de mujer y docente rural, además del contexto geográfico donde se desarrolla la búsqueda.

También se suma una prosecretaria

Junto con la fiscal González, también fue dispuesta la intervención de Loira Dufort Saserri, secretaria relatora de la misma dependencia fiscal de Capital.

La incorporación de ambos funcionarios quedó establecida mediante la Resolución N.º 59, dentro del legajo de investigación fiscal N.º 149598.

De esta manera, la investigación contará con el trabajo conjunto de los fiscales que ya intervenían en el caso y los nuevos integrantes designados por el Ministerio Público, mientras continúa la búsqueda de Nancy Godoy.