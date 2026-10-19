El último mensaje de WhatsApp que la docente desaparecida en Corrientes le mandó a su hijo

El caso de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida en Esquina, Corrientes, sumó un dato clave en las últimas horas y tiene que ver con el último mensaje que la mujer envió a su hijo.

Mientras la policía mantiene los rastrillajes en terrenos rurales de difícil acceso, la familia insiste en que la investigación está llena de irregularidades y reclama justicia.

El último contacto de la docente

Nancy fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa a las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal.

El último contacto con su familia fue al día siguiente, a las 20.45, a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a su hijo menor, Sebastián. “Me mandó un mensaje como siempre, para que sepa que estaba bien”, relató el joven.

“Me puso ‘Hola, bien. Allá’. Siempre me respondía cortito. Después me puso ‘cómo estás’ y yo le respondí una hora después, pero ya no le llegó el mensaje”, agregó.

TN