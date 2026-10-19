Ordenan detener a un hombre por la desaparición de la docente Nancy Godoy

El fiscal de la ciudad correntina Esquina, Javier Mosquera, emitió hace instantes una solicitud de detención de un sospechoso que permanece demorado, de apellido Bordón, en la causa abierta por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy.

Según calificadas fuentes de la investigación el hombre "habría cometido un hecho ilícito".

Se trata de un acto de presunto entorpecimiento de la investigación.

Además, existe la posibilidad cierta de amenaza y hostigamiento a los testigos, según expresaron las mismas fuentes.

La falsa versión

Más temprano, Mosquera habló sobre los puesteros que fueron detenidos y detalló que "se estuvo entrevistando a determinadas personas, testigos y peones", y agregó que "se fueron barajando distintas teorías e hipótesis".

Sobre las detenciones realizadas el viernes pasado, Mosquera aclaró que "había inicialmente dos personas demoradas por seguridad pública pero que recuperaron la libertad el sábado", y agregó que actualmente hay un nuevo detenido que declaró "lo que habría ocurrido, que le pasó a la maestra concretamente".

El fiscal dijo al respecto que él mismo volvió a la escuela para corroborar la información que le aportaron, cayendo de inmediato la declaración al no poder comprobarse nada.

Sobre esta misma persona detenida, Mosquera habló sobre la investigación que se realiza en relación. "En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN", sostuvo sobre los elementos secuestrados.

En tanto se realizan las pericias correspondientes, personal de la Policía mantiene activa la búsqueda de la docente.