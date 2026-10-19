Profundizan la búsqueda de la docente en Corrientes: nuevas claves y casi 100 policías

La causa por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy, de 52 años, registró avances decisivos en las últimas horas tras el dictado de la prisión preventiva para el tercer demorado en la investigación.

El fiscal a cargo de la causa, Javier Mosquera, ordenó formalizar la detención del sospechoso —un hombre vinculado al entorno rural del establecimiento educativo— luego de que prestara una declaración calificada como inverosímil por las autoridades judiciales.

En paralelo, peritos de la Policía de Corrientes analizan prendas de vestir y cuchillos incautados en un reciente allanamiento concretado en las inmediaciones del paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento Esquina.

Las dudas de la causa se centran en las horas posteriores al último mensaje que Nancy intercambió con su hijo, Sebastián, y en la reconstrucción de los movimientos de los peones del campo lindante, últimas personas que mantuvieron contacto con la directora escolar.

Despliegue de casi 100 efectivos en territorio inhóspito

Para cubrir el área de interés investigativo, la Jefatura de Policía desplegó 86 efectivos pertenecientes a unidades especiales, la División Canes, la Dirección de Drones y la Policía Rural (PRIAR). El personal realiza rastrillajes a pie, a caballo y mediante monitoreo aéreo en una geografía de extrema complejidad y de difícil acceso.

Las actuaciones formales de la fuerza provincial se activaron el pasado 15 de octubre, cuando los familiares de la docente radicaron la denuncia por averiguación de paradero al perder todo contacto con ella.

El contexto de la Escuela Rural N° 626

El paraje El Malezal es una zona rural aislada donde funciona la Escuela Rural N° 626, institución que cuenta con una matrícula mínima estimada en dos alumnos. La permanencia de Nancy Godoy en el establecimiento respondía a la prestación garantizada por el Estado provincial para dar cobertura educativa a las familias de los campos linderos.

Es una prestación que el Estado provincial sostuvo por la necesidad de los pobladores, y que, asimismo, es eje de diversas gestiones sindicales manifestadas con presión habitual.

Las autoridades judiciales indicaron que no se descarta ninguna hipótesis y que los rastrillajes continuarán de manera ininterrumpida mientras se aguardan los resultados de los peritajes forenses sobre el material secuestrado.