Allanamientos en Corrientes: encontraron 680 atados de cigarrillos ilegales y varias armas

Un procedimiento policial en San Cosme terminó con el secuestro de 680 atados de cigarrillos extranjeros y varias armas de fuego. Los elementos fueron hallados durante dos allanamientos concretados este jueves en el barrio Matadero.

El hallazgo durante los allanamientos

Los operativos estuvieron a cargo de policías de la Comisaría de San Luis del Palmar y de la División Investigaciones de la Unidad Regional I. Aunque en las casas no encontraron los elementos que buscaban inicialmente, durante una de las requisas detectaron cigarrillos y armas, todos sin la documentación necesaria.

Entre lo secuestrado había un revólver calibre .38 largo con cinco cartuchos y una escopeta. También encontraron un rifle de aire comprimido, reformado con mira telescópica y 24 cartuchos.

Qué investiga la Justicia

Los cigarrillos no contaban con aval necesario, por lo que la fiscalía inició actuaciones por una posible infracción al Código Aduanero. En cuanto a las armas, se investiga la presunta tenencia o portación ilegítima.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Comisaría de San Cosme.