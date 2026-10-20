“No va a dar cero”: un camionero salió de Corrientes y lo detuvieron alcoholizado en Buenos Aires

Un camionero que partió de Corrientes dio positivo en un test de alcoholemia durante un control en la autopista Panamericana. Antes de conocer el resultado, el conductor anticipó: “No va a dar cero”.

El hombre, de 40 años, fue interceptado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) durante un operativo de fiscalización del transporte pesado y, tras el resultado que dio 2,65 g/l, le impidieron continuar su viaje. A causa de la alcoholemia el conductor quedó expuesto a la suspensión de su licencia por hasta 18 meses y a una multa de más de $2 millones.

Controles al transporte pesado

Durante el operativo, la Ansv fiscalizó a 780 conductores de vehículos pesados en la Panamericana. En total, 94 fueron sancionados por distintas infracciones, entre ellas circular con la patente adulterada, no respetar el carril correspondiente, utilizar el celular al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Los controles buscan verificar que camioneros y conductores de colectivos circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y por el carril derecho, ya que es de uso obligatorio para el transporte pesado.



