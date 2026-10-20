Desaparición de Nancy Godoy: Gendarmería se suma a la búsqueda y la familia aportó audios

La investigación por la desaparición de la docente rural Nancy Estela Godoy, de 52 años, sumará el apoyo operativo de fuerzas federales, con la incorporación de la Gendarmería Nacional Argentina a los rastrillajes que se despliegan en la zona de El Malezal, departamento de Esquina.

La novedad fue confirmada tras la reunión mantenida entre las autoridades judiciales y el abogado Ariel Medina, quien fue formalmente admitido este martes como querellante en representación de la familia.

El letrado precisó que la fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación sin descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido en el sector rural de Pueblo Libertador.

Audios de WhatsApp y reconstrucción de los últimos movimientos

En el plano probatorio, Sebastián Medina, hijo de la docente, aportó a la causa una serie de audios de WhatsApp que su madre le envió antes de perder la comunicación.

En las grabaciones, Nancy informaba sobre su arribo a una estancia del sector y mencionaba que aguardaba el traslado a caballo para completar el trayecto hacia la Escuela Rural N.° 626.

Para la querella, estos registros resultan fundamentales para precisar la línea temporal y determinar los contactos previos a su desaparición.

Reclamo de peritajes telefónicos e intensificación de rastrillajes

Frente a la falta de certezas sobre el paradero de la educadora, la familia solicitó profundizar el uso de herramientas tecnológicas en el expediente.

Específicamente, requirieron el análisis del tráfico de datos y el entrecruzamiento de las antenas de telefonía celular para determinar qué otros dispositivos registraron actividad en la misma zona geográfica al momento de su última conexión.

Asimismo, solicitaron intensificar las tareas de rastrillaje desde el trazado de la ruta de acceso hasta el casco de la estancia y en los senderos rurales que habitualmente recorría la docente.

*Con información de Actualidad Esquina