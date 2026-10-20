Corrientes: ofreció en redes sociales un iPhone robado y lo detuvieron

Un joven de 20 años fue detenido en Corrientes cuando intentaba vender por redes sociales un iPhone 14 Pro Max, que había sido denunciado como robado. Los policías se hicieron pasar por compradores y recuperaron el teléfono durante un procedimiento entre las avenidas Presidente Nicolás Avellaneda y Medrano.

Coordinaron el encuentro y lo detuvieron

La investigación comenzó tras la denuncia por la sustracción del celular. A partir de ahí, y tras iniciar el rastreo, los efectivos de la Comisaría Quinta Urbana detectaron que el iPhone era ofrecido en redes sociales. De esta manera, solo se tuvo que coordinar un encuentro con el presunto vendedor.

Al momento del procedimiento, el joven llevaba el celular entre sus pertenencias y no pudo justificar su propiedad ni procedencia. Por lo tanto, el detenido y el dispositivo fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.