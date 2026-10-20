Un sospechoso dio una hipótesis que conmueve en el caso de la docente Nancy Godoy

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy dio un giro tras una declaración pública del abogado del peón detenido. Norberto Fernández Codazzi confirmó que su defendido, Ezequiel Bordón, sostuvo que la docente rural estaría muerta, aunque negó ser responsable del hecho.

El letrado hizo estas declaraciones ante la prensa en la puerta de la Comisaría Primera, según contó el periodista Eduardo Schweizer en Hoja de Ruta.

De acuerdo a lo que relató Schweizer, el abogado dijo: "Yo no estoy afirmando, pero no fue mi defendido. Él sostiene que fue otro grupo". En esa línea, Fernández Codazzi denunció que la declaración de Bordón se dio bajo apremios ilegales. "No tiene validez", aclaró.

Bordón, empleado de la estancia El Curupí, permanece detenido por presunto falso testimonio, luego de que los investigadores detectaran inconsistencias entre su declaración y los datos constatados durante la investigación judicial.

Cómo avanza la búsqueda

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y centran la investigación en lo ocurrido después del último mensaje que Godoy intercambió con su hijo. En ese contexto, se profundiza sobre los peones del campo por el que se accede a la Escuela 626, quienes habrían sido las últimas personas en mantener contacto con la docente.

La búsqueda de Nancy Godoy cuenta con 86 policías, perros y drones que recorren una zona geográfica de difícil acceso. Los rastrillajes se realizan a pie, a caballo y con amplio monitoreo aéreo.

La investigación comenzó formalmente el 15 de octubre, cuando los familiares de la docente denunciaron su desaparición tras perder contacto con ella.



