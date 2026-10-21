Caso Godoy: no descartan agravar la acusación de los detenidos a partícipes de femicidio

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy dio un nuevo giro durante este miércoles, con la detención de dos nuevas personas y que la fiscalía no descarta agravar la imputación como partícipes de femicidio.

Se trata de Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quienes fueron detenidos durante el martes, a pedido de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, por encubrimiento agravado luego que sus declaraciones resultaran contradictorias.

Hipótesis de la Fiscalía y continuidad de operativos

La detención de Rojas y Leguizamón fue autorizada por el juez de Garantías Gustavo Vallejos, mediante la Resolución n.° 469, tras el requerimiento formal de la Ufic de Esquina.

Esta decisión fue tomada luego que se observaran serias contradicciones en las declaraciones de las personas mencionadas, justificando su detención bajo el marco de encubrimiento agravado

Pero en función de los elementos probatorios acumulados y los peritajes en curso, los fiscales no descartan agravar la acusación hacia la condición de partícipes de femicidio.

Los fiscales tienen un lapso de 72 horas para formalizar la acusación y definir la calificación legal definitiva, por lo que la investigación avanza hacia una nueva hipotesis.