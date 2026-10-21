Caso Godoy: el hermano de Rosa Leguizamón fue trasladado a Esquina para declarar

El caso por la desaparición de Nancy Godoy avanza durante este miércoles con el traslado del hermano de Rosa Leguizamón hacia la localidad de Esquina para que preste declaración.

Se trata de Joaquín Leguizamón, quien estaba internado en un hospital de la localidad de Curuzú Cuatiá.

Quién es Joaquín

El hermano de Rosa Leguizamón fue una de las personas que participó en los rastrillajes junto a la Policía de Corrientes, cuando se usaron perros rastreadores.

Lo que trascendió es que luego del operativo, Joaquín protagonizó una pelea con efectivos de la fuerza, por lo que terminó herido y tuvo que ser hospitalizado.

Actualmente, los fiscales investigan una nueva hipótesis que apunta a un presunto femicidio que vincula a Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, por lo que la declaración de Joaquín fue requerida.

Leguizamón es trasladado a Esquina para comparecer ante la Justicia, bajo el auspicio de su abogada defensora, Dra. Irma Obregón Torossi.

Con información de Impacto Corrientes