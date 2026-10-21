La polémica declaración de una curandera en el juicio por Loan

Gladys Raquel Pross tiene 72 años y de modo imprevisto se vio relacionada con el caso de Loan Danilo Peña. Daniel "Fierrito" Ramírez, uno de los imputados en el juicio abierto por la sustracción y el ocultamiento del niño, la había llamado por teléfono en la tarde del 13 de junio de 2024 y ese contacto terminó siendo la piedra para la discordia entre la versión de la señora y lo que se pretende esclarecer.

Según dijo la mujer ante el Tribunal Oral Federal este miércoles, no es curandera ni vidente y que solamente hace "oraciones" cuando algún chico se siente mal. Pero en la misma declaración reconoció curar empacho y ojeo, "tirando la cinta" -mencionó-, con rezos e incluso a distancia.

En Corrientes, a la persona que tiene esas virtudes se la llama curandera. Pero intentó desligarse del mote, e incluso, de haber conocido a Ramírez.

Es que ese mismo año, 2024, Ramírez le había pedido que le haga una curación. Mientras que hace dos años en sede judicial de Goya Pross declaró que eso sucedió en su propia casa, donde le dijo que pase, ahora negó que haya ocurrido y que el contacto fue telefónico.

"Solo conozco al señor Ramírez. Lo conozco porque me fue a pedir que le curara el empacho, una persona le dijo que yo sabía curar el empacho. Él vino hasta mi casa. Entró a mi casa, yo le dije que pasara porque sé tirar la cinta. También se curar el ojeo. No se quién le dijo que yo sabía. Ahí fue que le conocí a este señor. Eso fue este año, no recuerdo bien, no fue hace mucho tiempo. Fue esa vez. Después no tuve más contacto."

Ese extracto corresponde a lo que Pross declaró en primera instancia, algo que este miércoles quedó totalmente revertido cuando dijo que en aquella oportunidad solamente tenía su número pues le había curado el empacho por teléfono y que al volver a contactarse, el 13 de junio luego de que Loan desapareció, ella tenía su contacto en el celular.

Y hasta lo individualizó como "Oscar Daniel o Daniel Oscar", según sostuvo.

El día del suceso del naranjal Ramírez la llamó por teléfono a Gladys Raquel, para recurrir a su experiencia en esa clase de labores, aunque dijo no ser "vidente".

El hombre le explicó que Loan había desaparecido, pero como no hubo mayor respuesta por parte de la mujer, es que la conversación duró pocos minutos.

¿A qué hora fue? Según dijo este miércoles la testigo, el contacto telefónico ocurrió "a las dos", es decir, con muy pocos minutos de diferencia con el momento en el que se sabe desapareció el nene.

Algo que, por otra parte, no se puede corroborar ya que los reportes periciales sobre las comunicaciones indican que fue más tarde.

Solamente ante la insistencia del interrogatorio de la defensa de Ramírez, a cargo del abogado Marcelo Hanson, es que la mujer se animó a decir que pudo ser 14,30, por la referencia que tenía del horario de inicio de "una novela" televisiva, indicó.

Concretamente, la señora reconoció como válido lo señalado en primera instancia, en orden a que sí lo conocía a "Fierrito" y que no se trató sencillamente de un "número desconocido", como lo identificó al principio en la audiencia ante el tribunal.

Pero no será todo en cuanto a lo místico en el juicio por Loan. Es que este jueves deberpa brindar su testimonio otro curandero, Ariel Fernando Gálvez, que también recibió una llamada de Fierrito Ramírez luego de la desaparición de Loan.