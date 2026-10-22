Juicio por Loan: un vidente habló sobre su contacto con Daniel Ramírez el día de la desaparición

Siete testigos fueron convocados para declarar este jueves en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Entre los convocados se destacan el sacerdote de 9 de Julio, Cristian González, y Fernando Gálvez, un vidente a quien Daniel Ramírez le pidió ayuda en el primer día de búsqueda.

Además de Gálvez y González, para la audiencia también fueron citados Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma Santinón y Vicente Gustavo Martínez.

🔴 Declaró el supuesto vidente: "Solo hago curaciones"

Fernando Gálvez entregó su teléfono celular durante la investigación para que la Justicia analizara una conversación que mantuvo con “Fierrito” Ramírez el 13 de junio, día en que desapareció Loan. Según consta en las actuaciones, el acusado se comunicó con él para pedirle ayuda en la búsqueda.

Esa tarde de la desaparición, el imputado también contactó a la curandera Gladys Raquel Pross y le pidió una pista sobre el paradero del nene. La mujer, que declaró ayer, le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Ahora, al comenzar con su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Gálvez también negó ser vidente, pero admitió realizar trabajos como curandero de "empacho y ojeo".

"A Ramírez lo conozco de vista. Una sola vez lo curé de empacho y nunca más lo vi", dijo. Sin embargó, relató que el 13 de junio de 2024 el imputado lo llamó en busca de ayuda. "Me contó que después de almorzar se fueron para el monte a buscar naranjas y se perdió un nene. Él pensaba que yo podía ver a las personas, pero no tengo esa capacidad. Le dije que no debía estar lejos (Loan)".

También explicó que volvieron a hablar durante la noche: "Le dije que los únicos responsables podían ser las personas mayores que estuvieron en ese almuerzo". Del mismo modo, el testigo buscó remarcar que en una segunda llamada le explicó a Ramírez que no podía ver a la distancia. “Solo hago curaciones”, remarcó.

No obstante, al final de su declaración, Gálvez tuvo una contradicción cuando negó haber recibido una foto de Loan por parte de Ramírez. En consecuencia, desde secretaría se le leyó su testimonio en primera instancia y quedó expuesta una conversación por WhatsApp donde el testigo pidió una imagen del nene para poder verlo.



