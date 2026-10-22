Caso Nancy Godoy: imputarán por femicidio a uno de los detenidos

Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, será imputado por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en la provincia de Corrientes. La acusación se confirmó después de que los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González avanzaran con dos nuevas detenciones.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, distintos testimonios permitieron ubicar a Zarza horas antes de la desaparición en un “puesto tapera”, a unos 150 metros de la escuela rural donde trabajaba Godoy. De acuerdo con los relatos incorporados al expediente, el hombre solía dormir ahí, beber whisky y comportarse de forma violenta.

La participación de Rosa Leguizamón

Los investigadores también analizan la participación de Rosa Leguizamón, quien habría facilitado el crimen. La mujer está detenida por encubrimiento y es vecina de la escuela donde Nancy trabajaba como directora suplente. Fue una de las primeras personas que dio aviso de que la docente no estaba en el lugar.

Los otros sospechosos además de Zarza y Leguizamón, son Nahuel Rojas, Ezequiel Bordón y un hombre de apellido Sandoval, quien fue detenido ayer a la noche.

Este jueves, la fiscalía les tomará muestras de ADN a la hermana y al hijo de la docente con el fin de cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en las zonas de rastrillajes. Por otra parte, también se confirmó que el estudio jurídico de Fernando Burlando asumirá la representación de la querella.

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