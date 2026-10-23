Caso Nancy Godoy: imputaron por femicidio a los detenidos por la desaparición de la docente

La causa por la desaparición de Nancy Godoy tuvo una jornada clave este viernes en Corrientes. Durante las audiencias en la sede judicial de Esquina, cuatros sospechosos fueron imputados por asesinato y, en el trascurso de las horas, la fiscalía pedirá prisión preventiva sin plazo.

Imputados por femicidio

Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y Sandoval fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que a Rosa Leguizamón —una de las primeras personas que alertó la desaparición— se la acusó de homicidio simple. En cambio, Ezequiel Bordón quedó ligado por falso testimonio.

Además, hoy también se hará la audiencia de medidas de coerción. Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González pedirán la prisión preventiva sin plazo para todos los acusados.

Nancy Godoy desapareció el 6 de octubre, cuando iba camino a la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

No se descartan más detenidos

Además, uno de los abogados de la familia de la víctima no descartó nuevos arrestos. “Podría haber más detenciones porque la fiscalía tiene abierta la investigación”, dijo en diálogo con TN tras las audiencias donde se formalizaron las imputaciones.

Según los investigadores, Rosa Leguizamón habría facilitado el crimen y, en un primer momento, se la detuvo por encubrimiento. La mujer es vecina de la escuela donde Nancy trabajaba como directora suplente y fue una de las primeras personas que dio aviso de la desaparición de la docente.

Los últimos dos detenidos hasta el momento son Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí y a quien se señala como autor material del asesinato, y un hombre de apellido Sandoval.

De esa manera, tras una serie de allanamientos del miércoles por la noche, las detenciones de Zarza y Sandoval se sumaron a las de Leguizamón, su pareja, Nahuel Rojas, y el peón rural Ezequiel Bordón.

Ante este contexto de detenciones, pero con las líneas de investigación abiertas, todavía se busca establecer qué ocurrió con la docente y cómo participaron cada uno de los sospechosos.



