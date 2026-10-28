Nancy Godoy: cronología de la desaparición y hallazgo del cuerpo de la docente en Corrientes

La docente Nancy Estela Godoy, de 52 años, fue encontrada sin vida este miércoles, 21 días después de su desaparición. El cuerpo fue hallado en un potrero de la zona rural del departamento de Esquina, semisumergido, durante nuevos rastrillajes realizados por personal policial y judicial.

Godoy era directora suplente de la Escuela Rural N.° 626 y había viajado el 6 de octubre desde Esquina hacia el paraje El Malezal para cumplir con sus tareas docentes.

Mientras la investigación está centrada por un presunto femicidio, el caso tiene cinco detenidos.

Últimos días y denuncia

El miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20:34, Nancy Godoy envió un mensaje de WhatsApp a su hijo Sebastián en el que le decía que estaba bien. Fue su último contacto conocido con su familia; según la reconstrucción del caso, habría indicado que permanecería en la escuela resguardándose de una tormenta.

La docente tenía previsto regresar a su casa el viernes 9 de octubre, pero no lo hizo. Recién el jueves 15 de octubre la familia formalizó la denuncia por desaparición, tras varios días sin novedades ni comunicaciones.

Días antes, un capataz de la estancia había advertido que no tenían noticias de la docente. Al revisar la escuela, encontraron las luces encendidas, pero ningún rastro de Godoy.

Búsqueda, detenciones y hallazgo

La Policía de Corrientes desplegó rastrillajes rurales con más de 80 efectivos, perros, caballos y drones, además de revisar cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina. Posteriormente se sumaron efectivos de Gendarmería nacional.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y la UFIC de Esquina, con la intervención de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

El viernes 23 de octubre, ante pruebas y contradicciones de los sospechosos, la Fiscalía cambió la carátula a investigación por femicidio.

El juez Jorge Gustavo Vallejos dictó prisión preventiva para Nahuel Rojas, Irineo Zarza y Dionisio Sandoval, acusados de femicidio; Rosa Leguizamón acusada de homicidio simple, mientras Ernesto Ezequiel Bordón quedó detenido por falso testimonio.

Este miércoles 28 de octubre, durante nuevos rastrillajes, efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida de Nancy Godoy a unos cinco kilómetros al este del casco de la estancia "El Curupí" y a más de dos kilómetros al suroeste del establecimiento escolar.

Las circunstancias exactas de su muerte y las pericias correspondientes siguen siendo objeto de investigación al momento del hallazgo.