Los hijos de Nancy Godoy exigieron perpetua: “Los detenidos son animales y no merecen perdón”

Durante una marcha frente al juzgado de Esquina, los hijos de Nancy Godoy reclamaron justicia por el asesinato de su madre. Atravesados por el dolor luego del hallazgo del cuerpo, pidieron avances en la causa y agradecieron el acompañamiento de vecinos, amigos y colegas de la docente.

Los reclamos durante la marcha

“Hace más de 20 días nos arrebataron al amor de nuestras vidas a mí y a mis hermanos, y a su marido”, dijo Adán, uno de los hijos de la mujer de 52 años que llevaba más de 20 días desaparecida.

Luego, frente a la prensa y durante la marcha en las puertas del juzgado, Adán agregó: “Nos falta nuestra madre, falta una docente, una compañera, una colega, una vecina, una amiga. ¿Se dan cuenta en lo que se ha convertido nuestra ciudad? El poder acá manda más que cualquiera”.

Además también agradeció el acompañamiento de los vecinos y remarcó el pedido de justicia. “No tenemos más fuerzas. Los animales que le hicieron esto a mi madre no merecen perdón”, expresó.

Tras esto, Sebastián, otro de los hijos, tomó la palabra y criticó: “Desde el primer día fuimos destratados por el Poder Judicial de acá. Fue una vergüenza la manera en que se comportaron, por la poca información que nos dieron”.

En el final de su testimonio decidió recordar a Nancy. “Me siento orgulloso de ser hijo suyo. Aún tenía propósito en esta tierra, tenía mucho más para dar. Era una mujer trabajadora, luchadora, nos protegía a los tres hijos”, aseguró.

El último hijo en hablar fue José, quien aseguró que se enteraron del hallazgo del cuerpo a través de las redes sociales. De ese modo, también reiteró el reclamo: “Solo pido justicia, merecen perpetua. Que paguen los que tengan que pagar y que caigan los que tengan que caer”.

La investigación por la muerte de Nancy

El cuerpo de la docente rural, de 52 años, fue encontrado el miércoles al mediodía, semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. La mujer había desaparecido el 7 de octubre luego de intercambiar mensajes por última vez con su hijo Sebastián.

Hasta el momento, hay cinco sospechosos que están detenidos en una causa que investiga un posible femicidio. Los imputados son: Nahuel Rojas, Irineo Zarza y Dionisio Sandoval; Rosa Leguizamón está acusada de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón quedó vinculado por falso testimonio.



