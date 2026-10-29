Nancy: 3500 hectáreas rastrilladas a pie, 1250 policías y la expectativa de que el cuerpo de indicios

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, y el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, brindaron una conferencia de prensa tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy. Ambos dieron detalles del operativo de búsqueda y de las circunstancias en las que encontraron los restos de la docente, que estuvo desaparecida más de 20 días.

El hallazgo a dos kilómetros de la escuela

Al comenzar la conferencia, el ministro Gaya transmitió sus respetos a la familia por el momento que les tocó “y les toca” vivir. Luego explicó que el hallazgo ocurrió al mediodía por parte de un efectivo policial.

“Nos avisó que se encontró un cuerpo en el paraje El Malezal, aproximadamente a 2500 metros de la escuela y a 5500 metros de la estancia donde nos habíamos dirigido con el jefe de la Policía", afirmó.

Sobre el estado del cuerpo, Gaya indicó que presentaba un "grado importante de descomposición", en función de los días que pasaron desde que comenzó la búsqueda. No obstante, remarcó que “la Justicia deberá determinar responsables, así como día y hora”.

Luego el ministro también explicó que en el lugar se encontró un bolso de color azul, un par de botas y una campera. “Todo indicaría que pueden ser de Nancy Godoy”, señaló.

Respecto al operativo, Gaya mencionó el trabajo de los efectivos que participaron en los rastrillajes. “Quiero, con todo respeto, destacar el accionar de la fuerza desde el día que se radicó la denuncia. Hemos trabajado en forma incansable”. Según detalló, más de 90 policías fueron parte del día a día, con rotaciones cada 48 horas y, en total, 1.250 personas pasaron por la búsqueda.

En ese sentido, remarcó que los rastrillajes se realizaron en malezales, montes cerrados y agua. “Es una región realmente compleja con una geografía tremenda y, sobre todo, una fauna importante que no he visto nunca”, recalcó en torno a la situación extrema, que se profundizó por las lluvias.

Hectáreas rastrilladas: búsqueda con drones y helicópteros

Luego, también habló el comisario general Miguel Angel Leguizamón, quien precisó que se recorrieron a pie y a caballo alrededor de 3.500 hectáreas, además de utilizar perros de búsqueda.

El despliegue también incluyó rastrillajes aéreos. Según Leguizamón, los helicópteros cubrieron más de 7.000 hectáreas, mientras que cuatro drones recorrieron otras 3.000. A su vez, se realizaron búsquedas acuáticas en el arroyo Sarandí, en más de 230 kilómetros aguas arriba y aguas abajo, sobre ambas riberas.

Asimismo, el jefe de la Policía explicó que la búsqueda se extendió durante dos semanas. “Arrancamos con una desventaja de ocho días. El trabajo fue importante y complejo en esa zona”.

Al concluir, detalló que el sector donde encontraron el cuerpo había sido delimitado la noche anterior. “El personal que halló los restos estaba a caballo y el lugar era rastrillado por primera vez”, aseguró.



