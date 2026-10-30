Abigeato en Corrientes: denunciaron robos de ganado en un campo de Itá Ibaté

En otro caso de abigeato en un establecimiento ganadero de Corrientes, varios delincuentes mataron a dos vacas y a un toro. El campo está ubicado entre las rutas nacionales 12 y 118, a unos 15 kilómetros de Itá Ibaté, y pertenece al productor Miguel Giles, quien ya denunció destinos hechos de inseguridad rural.

El episodio tuvo una particularidad que agravó el malestar del productor: efectivos de Prefectura Naval se encontraban acampando dentro del predio. Según explicó Giles, les había permitido instalarse y, pese a su presencia, los animales terminaron faenados.

“Te da una rabia. ¡Que te roben tanto”, dijo al manifestar su bronca por las pérdidas económicas que provocan estos ataques.

Los antecedentes de inseguridad del productor

En enero de este año, Giles también denunció un robo millonario en su casa de campo de Gobernador Virasoro. En aquel caso, que quedó registrado por las cámaras, al menos dos delincuentes armados ingresaron a su terreno y se llevaron electrodomésticos, muebles y otros bienes.

El valor de lo robado fue estimado en alrededor de 12 millones de pesos y, según contó el productor en su momento, se trataba del tercer hecho de inseguridad que sufría en Virasoro

Ahora, Giles aseguró que tuvo que irse de esa zona, en parte por los reiterados casos de abigeato. No obstante, la situación volvió a repetirse en su nuevo establecimiento.



