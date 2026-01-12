Virasoro: desvalijaron a un productor correntino y denuncia al fiscal por inacción

La zona rural de la localidad correntina de Gobernador Virasoro vuelve a ser escenario de un golpe delictivo que expone la vulnerabilidad de los productores locales. El ganadero Miguel Giles denunció un millonario robo ocurrido el pasado domingo por la madrugada en su casa de campo, ubicada a la altura del kilómetro 6 de la Ruta Nacional 120.

Según relató, fue el tercer hecho de inseguridad que padece en el mismo lugar, pero esta vez con una logística mayor.

Al menos dos delincuentes arribaron armados al predio en una camioneta, rompieron las ventanas de la vivienda y cargaron todo lo que encontraron a su paso. "Nos robaron todo: heladera, cocina, calefón, camas, copas y vasos. Nos desvalijaron toda la casa", detalló la víctima a El Litoral.

El monto de lo sustraído se estima entre los 10 y 12 millones de pesos.

Críticas a la Fiscalía y la Policía

Más allá de la pérdida material, la indignación de Giles radica en lo que define como una parálisis estatal. El productor dirigió sus críticas hacia el fiscal de instrucción, Julio Aníbal Cazarré, a quien calificó de "desastre" ante la falta de resultados por las denuncias previas.

En los ataques anteriores, los ladrones ya se habían llevado computadoras, hornos eléctricos y equipos de videovigilancia (DVR).

"Lo más triste es que nunca pasa nada, te sentís en tierra de nadie en Virasoro", manifestó el ganadero. Asimismo, expuso el malestar por el trato recibido en la fuerza de seguridad: "La Policía te pone trabas para que ya no hagas más denuncias, te hacen ir y volver, y vienen a los dos días a constatar los hechos mientras uno tiene que seguir trabajando".

Un escenario repetido

El reclamo de Giles se suma a una serie de quejas de productores del noreste correntino que denuncian una escalada de robos en campos y establecimientos rurales. En esta ocasión, el ingreso de una camioneta para retirar muebles pesados indica una libertad de acción que preocupa a los vecinos de la zona.

Hasta el momento, no hay detenidos ni rastros de los elementos robados.