Taragüí Rock: le robaron el celular en el Cocomarola, lo rastreó con GPS y la Policía detuvo a los ladrones

El desarrollo del Taragüí Rock en la ciudad de Corrientes se vio alterado por un episodio delictivo que concluyó con la recuperación de un teléfono celular y la detención de dos presuntos autores, gracias al uso de herramientas de geolocalización y al accionar de la Policía de Corrientes.

El hecho se inició en el predio del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, ubicado sobre la Avenida Sarmiento. Según informaron fuentes de la fuerza, una joven que disfrutaba del evento se acercó de manera desesperada a los efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) apostados en el operativo de seguridad para denunciar que dos hombres le habían sustraído su dispositivo móvil.

Rastreo satelital y persecución virtual por la ciudad

Lejos de darse por vencida, la víctima utilizó otro equipo electrónico junto a su acompañante para activar una aplicación de rastreo satelital. En una primera instancia, el sistema indicó que el aparato aún permanecía dentro del predio musical, por lo que una patrulla inició un seguimiento a pie junto a la damnificada.

Sin embargo, a los pocos minutos, la señal satelital reflejó que los delincuentes habían abandonado el anfiteatro y se desplazaban velozmente por las inmediaciones de la avenida Sarmiento.

La persecución tecnológica continuó de manera sostenida hasta que el mapa marcó un punto fijo de detención: una vivienda ubicada en la intersección de las calles Gobernador Castillo y Madariaga.

El operativo y el hallazgo del celular

Con los datos de ubicación aportados por el GPS, los agentes del GIR se constituyeron en el domicilio señalado. Si bien una mujer que atendió la puerta se negó a brindar su identidad, colaboró con el procedimiento y permitió que dos jóvenes —quienes acababan de regresar del recital— salieran a la vía pública para ser identificados.

Ante la negativa rotunda de los sospechosos sobre cualquier vinculación con el robo, los uniformados ejecutaron una comprobación directa: llamaron al número de la denunciante. El sonido del ringtone delató de inmediato a uno de los sospechosos, de apellido Billordo, entre cuyas prendas se hallaba el aparato sustraído.

Tras el flagrante hallazgo, ambos sujetos fueron aprehendidos en el acto y trasladados junto a la damnificada a la Comisaría Séptima Urbana, quedando a disposición de la Unidad Fiscal en turno para la continuidad de las diligencias procesales.