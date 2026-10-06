El juicio por Loan reinicia con fuertes declaraciones

Este miércoles reinicia en Corrientes el juicio federal por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, con las declaraciones de la imputada María Victoria Caillava y, un día después, su hijo, Jorge Luciano Bertón, como testigo.

Caillava tiene previsto hablar tras casi dos semanas sin audiencias en el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y luego de que en la última etapa se hayan escuchado testimonios que rodean con sospechas sus movimientos el 13 y el 14 de junio de 2024, en las horas posteriores a que el paradero de Loan se hayan convertido en un misterio.

Entre otras, las de el experto en odorología Mario Rosillo, que habló en el juicio sobre los rastros de olor que se hallaron en la camioneta Ford Ranger y el automóvil Ford Ka que compartieron con Carlos Guido Pérez, su esposo, tanto el día de la desaparición como el viernes 14 de junio.

Y a eso se une la versión de un supuesto ataque de tos que algunos testigos presenciales niegan haber notado en ella, salvo su amiga, la enfermera Alicia Axson, que al mismo tiempo la comprometió con la versión sobre el motivo de su viaje a Corrientes.

Entre otras, esas fueron algunas de las versiones que comprometieron a Caillava, además de las severas acusaciones que sobre ella volcaron los imputados que ampliaron sus indagatorias, como Antonio Benítez, Laudelina Peña y el comisario Walter Adrián Maciel, que la apuntaron directamente.

No se anticipó si Caillava estará dispuesta a responder preguntas, pero sí vale señalar que desde su estrategia defensiva, orientada por los abogados Ernesto Tito González y Agostina Furlán, niegan de modo tajante la teoría de un accidente en el que Loan fue atropellado por el matrimonio y luego levantado en diferentes momentos en sus vehículos.

Bertón, el sospechoso que será testigo

Jorge Luciano Bertón es hijo de Victoria Caillava y en este caso está requerido al juicio como testigo pero al mismo tiempo está imputado en uno de los legajos de investigación que permanece abierto en la Justicia Federal de Goya.

Bertón, productor agropecuario en 9 de Julio, prestará declaración bajo juramento de decir la verdad pero no puede hablar en contra de la estrategia defensiva de su madre.

Alrededor de Bertón existe una serie de elementos probatorios que lo ubican el 13 de junio de 2024 en diversas zonas de interés para la pesquisa, aunque -según refiere el perito de la familia Peña, José Mazzei- se ha dicho hasta ahora que en ningún momento estuvieron juntos con Caillava y Pérez en las horas críticas.

En la querella entienden que eso no es verosímil y que, por lo tanto, los elementos reunidos engloban indicios de participación en algunas de las circunstancias que concluyeron en este juicion por sustracción y ocultamiento de Loan.

Más testigos

Además de Bertón, en las audiencias de este miércoles y jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería se espera que declaren agentes de la Policía Federal que actuaron en la investigación y un vecino que participó de la búsqueda en la zona 0 como baqueano.

Miércoles 7 de octubre:

José María Rodríguez

Lisandro Ariel Sánchez

Pablo Fernando Culshaw

Y jueves 8:

Silvana Beatriz Romero

Ciro Lautaro Melian Abril

Jorge Bertón

Mario Justo "Guacha" González.