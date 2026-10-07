Reabrieron la investigación por la venta de una adolescente a un comerciante de Corrientes

Un caso grave volverá a ser investigado en Corrientes. Luego de que en diciembre de 2025 se ordenara anular las actuaciones policiales con las que se abrió la causa por la supuesta venta de una adolescente entrerriana a un comerciante de la ciudad de Mercedes, en las últimas horas la Cámara Federal de Casación Penal determinó que se vuelva a investigar al hombre y a la madre de la menor.

Se trata del resultado obtenido por los fiscales de Corrientes Carlos Schaefer, Tamara Pourcel y Nancy Vargas García, en conjunto con la procuraduría nacional especializada en trata (Protex), que consiguieron la reapertura de la investigación a partir de un fallo firmado este miércoles en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, a cargo de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Se investiga la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima una menor de edad, en la que su madre, Silvina Teresita Diaz, la entregó al comerciante de la ciudad de Mercedes Walter Daniel Cherei, a cambio de una vivienda precaria.

El intercambio comprendía una casilla en la que Diaz viviría con otros hijos suyos en la ciudad entrerriana de Concordia, de donde provienen.

Una vez conocido el caso y que los investigadores llegaron hasta el domicilio de Cherei en el barrio Merceditas de la ciudad correntina, se halló a la menor de edad, conviviendo con el adulto y en situación de explotación, según los elementos recolectados en la causa.

Pero a principios de diciembre de 2025, la defensa de la mujer logró que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes anulara todo porque la primera actuación policial en el caso, conocido a partir de una denuncia anónima en Entre Ríos, habría incurrido en vicios de procedimiento.

Así, el expediente volvió al Juzgado Federal de Paso de los Libres que abrió la causa en esta provincia y en pocas horas sobreseyó a Diaz y a Cherei.

Casi nueves meses después se revirtió la situación, el tema volverá a la Cámara cuyos jueces deberán indicarle al juez Gustavo Fresneda de Paso de los Libres que reinicie los trámites para enviar a juicio a la madre de la adolescente y al sujeto que protagonizó el intercambio por la casilla.

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