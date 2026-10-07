Tras la declaración de Caillava hablarán su hijo y un baqueano en el juicio por Loan

Luego de que Victoria Caillava declarara tres horas sobre sus movimientos previos y posteriores al hecho que convirtió a Loan Danilo Peña en el misterio más grande de la Argentina, este jueves hablará su hijo, Jorge Luciano Bertón.

Bajo juramento de decir la verdad pero impedido de hablar en perjuicio de su madre, el productor agropecuario de 9 de Julio se sentará frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes para responder preguntas en torno a su participación en la búsqueda y los contactos con Caillava y su esposo, Carlos Guido Pérez, entre otros asuntos.

No está imputado en esta causa por sustracción y ocultamiento del nene, sino que llega como testigo, a pesar de diversos indicios que lo unen a hipótesis criminales en torno del caso y por lo cual está siendo investigado en otro expediente abierto en la justicia federal de Goya.

Además de Bertón deberá declarar los testigos Silvana Beatriz Romero y Ciro Lautaro Melian Abril.

Pero además, pasará a brindar su testimonio Mario Justo "Guacha" González. Se trata de un vecino de la casa de la abuela Catalina Peña, que como baqueano se sumó a la búsqueda en las primeras horas de desaparición del chico.

Fue mencionado a lo largo de este juicio como una de las personas que compartió momentos clave con quienes permanecen imputados por la sustracción y el ocultamiento del menor, más allá de conocer el terreno donde, primero, se intentaba localizar a un chico extraviado.

La audiencia de este jueves también servirá para que el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni pueda brindar respuesta a un pedido de Ramón Dupuy para declarar como testigo vía Zoom desde La Pampa y evitar el viaje.

Al respecto, los defensores oficiales Norberto Orué y Adrián Maceri que representan a los imputados Verónica Machuca Yunis y Pablo Noguera, respectivamente, solicitaron que el abuelo de Lucio Dupuy venga a Corrientes y brinde su declaración personalmente.

Esa postura es distinta a la presentada por la fiscalía, e incluso por los defensores Rodolfo Baqué y Lara Leguizamón, que representan a los sospechosos de entorpecer la investigación Elizabeth Cutaia, Leonardo Rubio y Jesica Taborda. Las tres partes mencionaron que no tienen objeciones a que Dupuy declare en una sede judicial, o en su defecto, policial, pampeana.