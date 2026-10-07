Declara Victoria Caillava en el juicio por la desaparición de Loan: "No tengo antecedentes"

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudó este miércoles en Corrientes después de dos semanas sin audiencias. El Tribunal Oral Federal atraviesa una jornada clave ya que escucha por primera vez a María Victoria Caillava, una de las siete acusadas por la sustracción y el ocultamiento del niño.

La cuarta acusada en hablar

Caillava es la cuarta imputada por la desaparición de Loan en hablar durante el juicio. La primera en sentarse frente al tribunal fue Laudelina Peña (tía de Loan), seguida por su pareja, Antonio Benítez, y luego por Walter Maciel, ex comisario de 9 de Julio.

De acuerdo a lo previsto, para la jornada también están convocados tres integrantes de la Policía Federal Argentina: José María Rodríguez; Lisandro Ariel Sánchez; y Pablo Fernando Culshaw.

🔴 Caillava en el juicio por Loan: "No tengo antecedentes" (9.40)

Al comenzar, Caillava buscó reconstruir sus inicios: “Quiero que me conozcan a mi como persona. Se han dicho muchas cosas y ensuciado mi apellido. Nací en Gobernador Martinez, crecí en el paraje Bonete, en una casa muy humilde, sin luz eléctrica, con muchas necesidades".

"Mis padres nos enseñaron el amor por el campo y el trabajo agrícola. Nos enseñaron a ser buenas personas, a ser solidarios y a valorar a todos por igual. Lo que más nos inculcaron fue valorar a los humildes y no olvidarnos de dónde venimos”.

"Me siento muy identificada con la casa de Catalina Peña (abuela de Loan), la mía era igual", dijo. Luego se dedicó a explicar su rol municipal en 9 de Julio y también su problema de salud: “Desde 2021 me hago controles de nódulos de mama. Tienen secuestrados mis estudios y pueden comprobar que cada 6 meses me realizaba estudios. Tengo terror a esa enfermedad, no tengo cáncer, tengo nódulos”.

En la línea, siguió: “Todos tienen una opinión distinta mía, no investigaron mi origen. Desde siempre colaboré con todos; he traído a madres con sus hijos al hospital Juan Pablo II para que puedan atenderse. Gratuitamente lo hacía”.

Por otro lado, respecto a la acusación que cae sobre ella y su esposo, Caillva expresó: “Me duele que me acusen del secuestro de un niño. Es algo horrible lo que nos está pasando. Jamás en mi vida haría daño a un nene”, dijo entre lágrimas y agregó: “Muchas madres de 9 de Julio me han confiado a sus hijos, compañeritos de mis nietos que iban a mi casa”.

La imputada insistió en su apreció hacia la abuela de Loan: “Siento un aprecio muy especial por Catalina, me recuerda a mi niñez, a cómo vivíamos. Por eso, con lo que podía, desde el municipio, yo la ayudaba. Siempre colaboré con todos”.

Según relató, el 12 de junio recibió el mensaje de Laudelina para asistir al día siguiente al almuerzo en la casa de la abuela de Loan: “Yo acepté, lo tomé normal. Catalina me había dicho que cuando cocinara pollo me iba a avisar. Sabía que me encanta la gallina de campo”.

Caillava contó que alrededor de las 11.30 salieron con Pérez hacia el paraje Algarrobal. “Llegamos 12.10 a la casa de Catalina y ya estaban Laudelina, Macarena (Peña), Camila (Núñez) y José (Peña) con Loan”. En ese momento de su declaración, Caillava describió en detalle cómo estaba vestido el menor antes de su desaparición: "Me acuerdo de él, con su remerita negra que decía Messi en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja”.

En lo que definió como un almuerzo normal, Caillava sostuvo que luego de comer, “en un momento desaparecieron todos”. Sentados a la mesa —según su versión— quedaron José, Catalina, Pérez y ella. “No vi a ninguna persona alcoholizada”, dijo para desestimar las versiones que indican que el padre de Loan habría estado borracho.

Ese día, 14 de junio de 2024, River Plate jugaba contra Deportivo Riestra. Caillava y Pérez son hinchas del “Millonario”, y eso fue lo que usaron para irse del almuerzo. “Le dije a Carlos que me esperé porque quería mandarinas. Hay dos plantas que están al lado de donde comimos. Ahí escuché que sonó el teléfono de Laudelina”, subrayó y explicó un momento clave en la causa: “Nos comentó que era Antonio, quien preguntó si Loan ya había vuelto (del naranjal)”.

🔴 Arrancó la audiencia (9.25)