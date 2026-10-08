Contrabando en Corrientes: secuestraron un cargamento millonario de cigarrillos en la Ruta 12

La Prefectura Naval Argentina secuestró 12.000 paquetes de cigarrillos de contrabando durante un operativo sobre la Ruta Nacional 12. El procedimiento se concretó cerca de Paso de la Patria y la mercadería incautada, junto a un furgón, superó los $60 millones.

Luego de obtener información sobre el presunto traslado de cigarrillos ilegales desde Paraguay, los efectivos desplegaron patrullas en puntos estratégicos de la zona. Fue así que detectaron un furgón que circulaba desde Itatí hacia la capital de Corrientes.

El vehículo fue detenido a la altura del kilómetro 1.068 de la Ruta 12 y, durante la inspección, se encontraron 24 cajas, que contenían 1.200 cartones sin la documentación aduanera necesaria para el transporte.

Plan Paraná

Además de la mercadería, la Prefectura secuestró el furgón y el celular del camionero. Según explicaron, el hecho giró en torno al “Plan Paraná”, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el contrabando.

En el caso intervino la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Melina Beatriz Perborell, quien dispuso el secuestro de los elementos y que el conductor quede supeditado a la causa.