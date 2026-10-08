Loan: hablaron Caillava y su hijo, pero pusieron en aprietos su estrategia defensiva

Al declarar por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Victoria Caillava intentó despegarse el crácter de principal sospechosa de la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña recurriendo a una fórmula que le jugó en contra. Dijo estar pagando, junto a su marido Carlos Guido Pérez y su hijo, Jorge Luciano Bertón, las consecuencias de ser “informante” de la Policía Federal de supuestos casos de narcotráfico en 9 de Julio.



Pero no estaba preparada para las preguntas de los interrogatorios que aceptó afrontar.



Desde la fiscalía, Tamara Pourcel la puso en un evidente aprieto al preguntarle si estaba inscripta en la nómina que formalmente las fuerzas federales confeccionan sobre informantes, como lo indica -dijo- la ley de delitos complejos.



No lo pudo responder. Y de esa inconsistencia también fue parte la débil explicación acerca de cómo llegó a tener contacto con la Policía Federal de Goya para aportar información sobre droga en su localidad. Aseguró que su tío había sido efectivo de esa fuerza. Falleció en 2023.



También eludió contestar la primera pregunta del fiscal Carlos Schaefer: ¿Qué le pasó a Loan?

-¿Quién cree que se beneficia con la teoría del accidente?



-Muchos imputados, pero tengo fe de que no se prendan de esa mentira; acá lo importante es saber realmente qué pasó con Loan.



Victoria Caillava a su abogada, Agostina Furlán.

Por otra parte, se mostró insistente en remarcar que no se detuvieron a lo largo de los trayectos recorridos a bordo de la camioneta Ford Ranger y el automóvil Ford Ka los días 13 y 14 de junio de 2024, cuando se trasladaron desde su domicilio a El Algarrobal, o bien a Corrientes y Chaco, donde concurrió aun turno con su ginecóloga.



Pero obran en la causa geolocalizaciones de su teléfono peritadas por fuerzas federales que demuestran que al menos en cuatro oportunidades se frenó la marcha de esos vehículos.

Bertón

“Jorgito” Bertón declaró este jueves bajo juramento de decir la verdad en su condición de testigo de la sustracción y el ocultamiento de Loan. No podía responder preguntas que compliquen a su madre (es un derecho consagrado a la defensa de su familiar).



Sin embargo, entre lo poco que dijo recordar y lo que respondió, nuevamente le provocó un traspié a la estrategia de su mamá y a la suya propia, pues está imputado en una causa que corre en paralelo a este debate.



Dijo haber hablado por teléfono una sola vez con Caillava el 13 de junio, pero el miércoles el perito Pablo Culshaw precisó que se detectaron tres contactos telefónicos entre ambos ese día.



Y también dijo no saber que su madre y Pérez la noche del 13 de junio se dirigían en su Ford Ranger por el mismo camino que él a bordo de su Volskwagen Amarok con segundos de diferencia. Las dos camionetas quedaron registradas en cámaras de seguridad y crecen las sospechas alrededor de sus movimientos.