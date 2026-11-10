Caso Bartlett: arrancó el juicio contra los policías acusados de homicidio agravado

Arrancó en Goya el juicio oral contra los dos policías acusados por la muerte de Carlos Bartlett, ocurrida el 17 de noviembre de 2024 durante un procedimiento. Según informó el tribunal, a lo largo del debate declararán 68 testigos y el veredicto está programado para el 16 de diciembre. Los imputados son el sargento Santiago Emiliano Molina y el cabo Sergio Matías Maciel.

La primera audiencia comenzó este martes a las 8.30 en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio, ubicada en Ejército Argentino 550. La jornada estuvo destinada a la apertura del debate y la presentación de los alegatos iniciales de las partes.

El tribunal está presidido por Jorge Claudio Venialgo e integrado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal. Además, fue designado como juez sustituto Alejandro Muniagurria.

Las acusaciones contra los policías

El Ministerio Público, representado por la fiscal María Eugenia Ballará, acusa a Molina y Maciel como coautores de homicidio agravado por la condición funcional de los sujetos activos.

De manera alternativa, la fiscalía también formuló una acusación por homicidio cometido en exceso del cumplimiento de un deber.

La querella autónoma, a cargo de Federico Sandoval Benetti y en representación de la madre de la víctima, sostiene la acusación principal por homicidio agravado. Además, como calificación alternativa, se plantea el delito de imposición de torturas agravadas por la muerte de la víctima.

Cómo habría ocurrido el hecho

Según la reconstrucción de la fiscalía, el episodio comenzó alrededor de las 2.40 del 17 de noviembre de 2024, cuando los policías llegaron a la esquina de Ferré y avenida Rolón. Ahí encontraron a Bartlett, quien estaba exaltado y llevaba un cuchillo en cada mano.

Luego, la víctima se dirigió hasta la calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ferré, donde fue alcanzado por el móvil policial C-487. La camioneta Ford Ranger era conducida por Molina, quien estaba acompañado por Maciel.

La hipótesis fiscal sostiene que Molina embistió al menos dos veces a Bartlett con el vehículo policial. Y, después de que lo desarmaran y redujeran, Maciel lo habría inmovilizado boca abajo sobre el pavimento, presionándole la espalda con una rodilla.

Según la fiscalía, Bartlett murió entre las 3 y las 3.30 de esa madrugada, como consecuencia de un síndrome asfíctico y traumatismos craneoencefálicos y renales, entre otras lesiones.

Por su lado, la querella sostiene una reconstrucción diferente respecto de la cantidad de embestidas: afirma que fueron al menos cinco. También atribuye a los policías una actuación intencional que derivó en la muerte.

El cronograma del juicio

Las audiencias se extenderán durante noviembre y diciembre, con jornadas previstas a las 8.30 y, en algunas fechas, también a las 17. Entre los 68 convocados a declarar hay policías, familiares de Bartlett, testigos del hecho, peritos y profesionales que intervinieron en la investigación.

Y, de acuerdo a lo establecido, el miércoles 16 de diciembre, a partir de las 8.30, están previstos los alegatos de cierre y la lectura del veredicto.



