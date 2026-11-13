Muerte del yaguareté en Corrientes: allanaron una vivienda en Palmar Grande y secuestraron un celular

La investigación judicial por la muerte de Anguja, el ejemplar de yaguareté atropellado sobre la Ruta Provincial 6, registró un nuevo avance con un allanamiento ejecutado en la localidad correntina de Palmar Grande.

El procedimiento estuvo a cargo de una comisión de la Policía Rural y Ecológica de Concepción, con el apoyo operativo de efectivos de la Comisaría de Palmar Grande, quienes irrumpieron en el domicilio de Lucio Darío L.

La medida procesal fue dispuesta mediante una orden emitida por la jueza de Garantías Elsa Leonor Derkach, respondiendo a un requerimiento formulado por el fiscal de investigación Carlos Daniel Lezcano.

Secuestro de evidencia y pericias en curso

De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo central del operativo consistió en incautar un teléfono celular considerado de alto interés probatorio para el expediente.

Al momento de notificarse la diligencia policial, el morador de la vivienda hizo entrega voluntaria del dispositivo móvil, el cual quedó formalmente secuestrado a disposición de la Justicia para ser sometido a pericias informáticas.

Con este elemento incorporado a la causa, los investigadores buscan reconstruir con exactitud la mecánica y las circunstancias de lo ocurrido durante la madrugada del atropellamiento, a fin de determinar las responsabilidades penales y ambientales correspondientes por la muerte de esta especie emblemática y protegida en la provincia.