Murió un yaguareté tras ser atropellado por una camioneta en una ruta de Corrientes

Un yaguareté murió tras ser atropellado por una camioneta Volkswagen Amarok sobre la Ruta Provincial N° 6, en cercanías del paraje Pago Redondo, en el tramo que conecta las localidades correntinas de Santa Rosa y Mburucuyá.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando el vehículo embistió al felino mientras circulaba por la zona.

Durante las primeras horas de este lunes, efectivos del PRIAR (Policía Rural e Islas y Ambiental Rural) y agentes de Parques Nacionales acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre la presencia del animal a un costado de la ruta.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron muerto al ejemplar.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades del conductor involucrado.

Preocupación por la fauna silvestre en las rutas

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos que enfrentan los animales silvestres en los corredores viales de Corrientes. La presencia de fauna autóctona en zonas rurales requiere especial precaución por parte de quienes circulan, principalmente durante la noche y en sectores de baja visibilidad.

El yaguareté es una especie emblemática de la biodiversidad argentina y forma parte de los proyectos de conservación y recuperación de fauna silvestre en la región.

Con información de Pared Juan Antonio