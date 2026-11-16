Corrientes: un hombre está grave tras un choque entre una moto y una camioneta

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre de 51 años está grave tras haber protagonizado un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 117, en la localidad de Paso de los Libres.

El hecho ocurrió el domingo y tuvo como protagonista a una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de apellido Razeto, y una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc, en la que circulaban un hombre y una mujer de apellido Rolón.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital San José para recibir atención médica.

Horas más tardes, los profesionales determinaron que el hombre de 51 años presentaba lesiones graves, mientras que la mujer sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y tomó intervención la autoridad fiscal en turno. Efectivos de la Comisaría Segunda continúan con las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.