Corrientes: un camionero brasileño fue sorprendido circulando con 1,89 de alcohol en sangre

Un camionero de nacionalidad brasileña fue sorprendido con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre mientras circulaba por la Ruta Nacional 14, a la altura de Bonpland, en la provincia de Corrientes.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un control vehicular en el kilómetro 480. El conductor, de 66 años y dedicado al transporte profesional, no pudo continuar al volante tras constatarse el resultado positivo del test de alcoholemia.

Como consecuencia de la infracción, deberá afrontar una sanción económica de $1,7 millones.

Desde el organismo nacional advirtieron sobre la gravedad de este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran a conductores profesionales al mando de vehículos de gran porte.

Además, recordaron que el consumo de alcohol reduce los reflejos y la capacidad de reacción, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.

Los controles de la ANSV buscan detectar conductas peligrosas y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial en las rutas del país.