La explosión de un tanque cisterna provocó un incendio en una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso norte a Gobernador Virasoro. Ocurrió este martes por la mañana en un predio que se encuentra junto a una estación de servicio YPF. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Cómo comenzó el incendio

El incidente comenzó cuando los empleados de la empresa —dedicada al movimiento de suelos— intentaban cargar combustible en uno de los camiones. Fue en ese momento que se produjo la explosión que derivó en un incendio de gran magnitud, que puso en riesgo a la zona.

Según contaron testigos, en el lugar se desarrolló un operativo de control para que el fuego no avance hacia otros tanques de combustible, ni sobre los negocios linderos.

Después de varias horas de trabajo, los bomberos y los brigadistas lograron sofocar la emergencia y evitar que el incendio dejara heridos.