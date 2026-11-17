El juicio por el caso Loan tendrá esta semana una serie de declaraciones testimoniales sobre diversos aspectos abordados por la investigación, como la del jefe de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, así como la dueña de un campo lindero al de la abuela Catalina donde se halló el botín del niño y un testigo de ese momento sospechado de ser la implantación de una prueba falsa.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes presidido por Fermín Ceroleni avanzará este miércoles con la declaración de nueve testigos entre quienes se encuentran:

Bruno Lovinson, jefe de Defensa Civil de la Provincia y titular del Centro Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes.

Julia Soledad Bradilo, licenciada en psicología del Cuerpo Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, presente en el acompañamiento y entrevista a menores de edad del entorno de Loan.

Armando Dalmacio Insaurralde, testigo del acompañamiento y entrevista de los menores.

Juan Carlos Monteros, aspirante a cabo de policía que estuvo en el rastrillaje del viernes 14 de junio de 2024 y que estuvo en el hallazgo del botín de Loan.

Daniela Soledad Segovia, policía de la provincia de Corrientes, con prestación de servicios en la Comisaría de 9 de Julio.

Cristian Espina, efectivo de la Policía Federal de la seccional Goya.

Laura Carlota Eliacopoulos, propietaria del campo donde fue hallado el botín de Loan.

Marcelo Javier Quintana, testigo de actuación en dos allanamientos: uno fue en la vivienda rural donde vivía Carlos Pérez y el otro, en el domicilio de María Victoria Caillava, en 9 de Julio.

Sargento Juan López, efectivo de la Comisaría de 9 de Julio que participó en dos allanamientos. Uno fue en el domicilio de Mónica del Carmen Millapi, el otro, en un inmueble de la calle Tacuarí de la localidad. Además estuvo en el rastrillaje desde las primeras horas de ocurrido el hecho en El Algarrobal.

MÁS TESTIGOS

El jueves 19 de noviembre están citados a declarar como testigos:

Guido Diógenes Duarte, policía de la provincia de Corrientes, con prestación de servicios en la comisaría de 9 de Julio.

Lara Cecilia Tsougas, vecina de 9 de Julio.

Olga Tsougas, vecina de 9 de Julio

Mirta Alejandra Jerez, vecina de 9 de Julio

Héctor Francisco Méndez, vecino de 9 de Julio, testigo de la búsqueda en las primeras horas.

Cesar Ezequiel Contrera, testigo de secuestro de celular a María Luisa Noguera, mamá de Loan.

Alejandra Noemí Gutiérrez, testigo de secuestro de elementos que se encontraban en el baúl de Vehículo Volkswagen Voyage, de Daniel "Fierrito" Ramírez.

Claudio Gabriel Simonelli, policía de la Dirección Drones de la Policía de Corrientes que estaba a cargo de la comisión que hizo las inspecciones aéreas con el dron DJI Matrice 300 RTK durante la búsqueda de Loan.

Sargento 1° Osvaldo Norberto Verón, policía que formó parte de esa misma comisión de drones.

TESTIMONIOS RESERVADOS

La semana pasada, el último turno reservado en la audiencia del jueves declaró la licenciada en psicología e integrante del Cuerpo Forense del Poder Judicial de Corrientes Daniela Balbi. Pero su testimonio no fue público, pues se desalojó la sala y se interrumpió la transmisión que se realiza por Youtube.

Es que la licenciada Balbi llegó hasta el Escuadrón 48 de Gendarmería ára hablar de los testimonios de los menores de edad que estuvieron con Loan en los momentos en los que se produjo el episodio del naranjal y es norma en este proceso mantener en reserva todo lo atinente a niños y niñas que fueron testigos en este caso.

Vale señalar, familiares de Loan que aún son menores de edad, fueron llevados al hotel de 9 de Julio "Despertar del Iberá" junto con dos primas mayores de edad del nene, Camila Núñez y Macarena Peña. Permanecieron allí con el grupo de supuestos integrantes de la Fundación Dupuy que actualmente están sospechados de haber entorpecido la causa.