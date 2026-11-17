Una mujer identificada como Claudia permanece internada en estado crítico en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes luego de haber sido embestida por un automóvil este lunes por la mañana mientras circulaba en motocicleta por la calle Río de Janeiro.

Tras provocar el impacto, el conductor del vehículo, un Volkswagen Bora negro, escapó del lugar sin asistir a la víctima.

Horas más tarde, las averiguaciones permitieron identificar al automovilista: se trata de un efectivo en actividad de la Policía de Corrientes, quien presta servicios en la División Metropolitana.

Soledad, hermana de la mujer hospitalizada, detalló la gravedad del cuadro clínico que atraviesa su familiar y expresó la profunda angustia de su entorno.

"Está en estado crítico, está con las costillas rotas, fisuradas, con un pulmón complicado, está con respirador y con un corte en la cabeza grande", dijo a radio Sudamericana.

Según explicó, la víctima sufrió múltiples politraumatismos, fracturas y fisuras costales que comprometieron uno de sus pulmones, provocándole serias dificultades respiratorias que obligan a mantenerla conectada a asistencia mecánica mientras aguardan nuevos partes médicos sobre su evolución.

Pedido de testigos y pruebas para la causa

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas en torno al efectivo involucrado, el entorno familiar de Claudia inició una convocatoria pública para recolectar elementos probatorios que permitan esclarecer la mecánica del siniestro.

Si bien el Volkswagen Bora ya fue localizado y secuestrado por los investigadores, sus allegados remarcaron la necesidad de sumar cámaras de seguridad, fotografías o declaraciones presenciales.

"Tenemos algunas pruebas, pero todavía faltan. Cualquier cosa que nos pueda ayudar, un video, una foto, algún testigo, se lo vamos a agradecer un montón", solicitó Soledad.

Quienes hayan presenciado el choque o cuenten con registros audiovisuales de la zona de calle Río de Janeiro ocurridos este lunes por la mañana pueden comunicarse directamente con la hermana de la víctima al número telefónico 3794 680249.