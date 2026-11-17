Detuvieron al policía que atropelló a una motociclista de 51 años y escapó del lugar del accidente, ocurrido el lunes en inmediaciones de las calles Ramos Mejía y Río de Janeiro, en la ciudad de Corrientes.

Se trata de un oficial subayudante de la Policía provincial, quien fue identificado luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad. Tras su detención, la Jefatura de Policía dispuso su separación preventiva de la fuerza y la apertura de un sumario administrativo.

La detención se concretó luego de que efectivos lograron identificar un Volkswagen Bora como el vehículo involucrado. Posteriormente, el automóvil fue localizado y secuestrado para las pericias correspondientes.

Luego de esto, el policía quedó inicialmente demorado mientras avanzaban las diligencias y, luego de que la Fiscalía analizara los elementos reunidos, la autoridad judicial ordenó su detención.

La mujer atropellada permanece en estado crítico

La motociclista continúa internada en terapia intensiva del Hospital Escuela General San Martín, con asistencia respiratoria. Según relató su hermana en declaraciones a medios locales, sufrió fracturas en las costillas, una lesión en el pulmón derecho y golpes en distintas partes del cuerpo. Su estado de salud es delicado.

La familia también solicitó la colaboración de posibles testigos y de vecinos que puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad para reunir más pruebas sobre el siniestro.