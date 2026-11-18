El juicio por Loan Danilo Peña este miércoles entró en una recta que lo encamina a los alegatos, pues se aceleran los tiempos mediante el desistimiento de testigos y se esclarecen asuntos que rodean a algunos de los imputados. En ese sentido, se determinó no convocar a 11 personas que iban a ser citadas a brindar testimonio, con lo cual se achica la cantidad de jornadas y, por otra parte, se produjo un careo que complicó la situación de la imputada Victoria Caillava.

El debate por el niño de 9 de Julio reanudó con una serie de novedades en el marco de una audiencia presidida por el juez de Formosa Eduardo Belforte. En el inicio se determinó suspender el llamado a 11 personas que habían sido propuestos para hablar ante tribunal.

Debían ser 13, pero dos nombres serán evaluados: se define el miércoles 25 de noviembre si finalmente se desiste de llamar a Robert Adrián Maldonado y Diego Pellegrini, el senador provincial.

Entre los testigos que no concurrirán a la sala de audiencias se encuentra la actual intendenta de 9 de Julio, Nelly Yanina Ibarrola. Estaba propuesta por el abogado defensor de Elizabeth Cutaia, Rodolfo Baqué, entre otros, que acordaron no convocarla.

En ese sentido, el defensor de Nicolás Soria, Marcelo Ponce, presentó una lista de ocho testigos que pidió dar por desistidos, según explicó en un contacto con El Litoral, "a raíz de cómo va la defensa de Nicolás; ya no son importantes sus testimonios pues sus declaraciones eran una forma de contrarrestar lo que el fiscal no probó".

Este miércoles declararon nueve testigos entre los cuales uno, que se desempeña como policía federal, dejó en un tembladeral la estrategia defensiva de la imputada Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal que aseguró en su declaración estar siendo perseguida por ser informante de la fuerza sobre presuntos casos de narcomenudeo en su localidad.

TENSO CAREO

Cristian Raúl Espina es cabo primero de la Policía Federal de la seccional Goya, en 2024 se desempeñó en la oficina de Inteligencia Criminal y ha trabajado en casos de investigación sobre drogas. Se trata de la persona en cuyo testimonio la defensa de Caillava pretendía apoyar su versión acerca de su supuesto carácter de informante.

Pero fracasó. El abogado de la exfuncionaria Ernesto Tito González, advirtió un total de cinco puntos de la declaración de Espina por los que debía realizarse un careo con Caillava, pero solo le permitieron enfrentarlos por un asunto: si se conocían.

Sin embargo, el efectivo policial sostuvo su versión de no recordarla, pese a la insistencia de la imputada.

El 7 de octubre último Caillava pidió hablar ante el tribunal, ocasión en la que negó haber participado de una presunta sustracción y ocultamiento de Loan y en la que también rechazó la versión de un choque con su camioneta en el que Loan haya tenido un desenlace fatal.

Destacó que atraviesa este juicio junto a su marido como consecuencia de su condición de aportante voluntaria de información sobre narcomenudeo en 9 de Julio y que su familia no sabía nada al respecto.

Luego de su declaración se ventiló en el juicio que la mujer no está inscripta como informante en la fuerza ni se tienen registros al respecto. Espina aportó incluso que ni siquiera tiene recuerdos de haber tratado con el número de teléfono particular de ella.

¿CERCA DEL FINAL?