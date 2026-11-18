De modos sorpresivo, este miércoles se presentó en la sala de audiencias del juicio por Loan Danilo Peña el abogado José Fernández Codazzi, quien es señalado por haber trasladado a Laudelina Peña a que hable de un accidente con consecuencia fatal ante un fiscal de la Justicia ordinaria en 2024.

Codazzi ingresó esta mañana a la audiencia que se realiza en el Escuadrón 48 de la Gendarmería, se ubicó en el espacio reservado al público junto a periodistas.

Sin embargo, al ser advertidos de esa situación, las autoridades del Tribunal dispusieron retirarlo de ese sector al letrado.

Es que Fernández Codazzi había sido requerido en este proceso como testigo, pero quien la ofreció para que hable ante el Tribunal, la defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, desistió.

Sin embargo, permanece mencionado en este proceso y se consideró pertinente resguardar los términos de la audiencia.

El letrado aceptó sin quejas el pedido y se retiró.

Vale señalar, el abogado es vinculado a la maniobra que ubica a Laudelina Peña en la fiscalía provincial atendida por Gustavo Rubineau donde planteó que para Loan hubo un deselnace fatal a partir de un choque perpretrado con la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Senador

Por otra parte en la audiencia de este miércoles se determinó poner en suspenso el llamado a declarar como testigo del senador provincial Diego Pellegrini. Se decidirá el miércoles próximo.

Es que está requerido por varias partes y este miércoles el abogado defensor de Nicolás "El americano" Soria, Marcelo Ponce, pidió que sea desistido su llamado.

No obstante, el defensor oficial Javier Carnevali (representante de Bernardino Antonio Benítez) y el fiscal Carlos Schaefer, reclamaron tiempo para analizar ese desistimiento, con lo cual la determinación será tomada el miércoles próximo por el Tribunal.

La audiencia de hoy es presisida por el juez de Formosa Eduardo Ariel Belforte y la jornada inició con una serie de planteos, especialmente dirigidos a reordenar la lista de testigos de este proceso.