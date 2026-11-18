El Juzgado Federal de Río Cuarto, Córdoba, condenó al Estado Nacional a indemnizar a la familia del subteniente Matías Ezequiel Chirino (22), por su muerte en un cruento “ritual de bienvenida” del Ejército en un cuartel de Corrientes.

El abogado de la familia, Enrique Novo, dijo que les parece positiva la sentencia, porque “reconocieron todos los hechos, las responsabilidades y el vínculo entre el suceso y el daño ocasionado”.

De cualquier manera, la apelarán por diferencias en los cálculos de actualización de los montos, sobre estándares de 2022. El monto fijado fue de $ 170 millones.

Se estima que el Estado también apelará por lo que el caso pasaría a la Cámara Federal de Córdoba.

El deceso de Chirino se produjo en un ilegal y fatídico “ritual de iniciación”, perpetrado en el interior del casino de oficiales del Grupo de Artillería Monte 3, en Paso de los Libres, en Corrientes, el 19 de Junio de 2022.

Según la investigación del caso, los militares acusados, “prevaliéndose de la autoridad que tenían y en desprecio a la integridad física y moral” de Chirino y de sus dos nuevos compañeros, Jorge Chaile y Rufino Meza, “les impartieron órdenes arbitrarias y maltratos, consistentes en obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes”.

En el juicio se ventiló que, como parte del “bautismo”, los habrían obligado a meterse en una pileta de agua sucia pese a las bajas temperaturas, correr, hacer flexiones e ingerir gran cantidad de bebidas alcohólicas (vino con sal), entre otras.

Este tipo de prácticas o rituales de bienvenida habían sido expresamente prohibidos por el jefe de la Unidad. Matías Chirino fue hallado muerto a las 6.30, semidesnudo y abandonado en un colchón en el suelo de la unidad militar. Según la autopsia, sufrió una broncoaspiración de contenido gástrico.

El padre de Matías, Ezequiel Chirino, falleció el año anterior en un siniestro vial, tras una sacrificada lucha por justicia en la causa de su hijo. Ahora el reclamo quedó en manos de su esposa y su otra hija. El padre siempre refería que Matías estaba feliz de pertenecer al Ejército pero le había confesado que estaba “cagado de miedo” por lo que suponía le iban a hacer en el “bautismo” en Corrientes.

Condenas penales confirmadas

En octubre pasado, la Corte Suprema de la Nación confirmó las condenas contra los exmilitares que participaron del ritual que provocó la muerte de Chirino.

El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, la fiscalía y la querella que buscaban agravar la calificación a homicidio y quedó firme la sentencia por abandono de persona seguido de muerte, en concurso con abuso de autoridad.

Recibieron condenas de cumplimiento efectivo Luis Acosta y Claudio Luna, a siete años y seis meses; Rubén Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga, a siete años y Emanuel Martínez, Exequiel Aguilar y Gerardo Bautista, a seis años y seis meses.

La Voz