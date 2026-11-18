A dos años de la muerte de Carlos Andrés Bartlett, familiares y amigos realizaron una misa en su memoria, mientras dos policías enfrentan un juicio por homicidio agravado. El homenaje se llevó adelante en Goya, en el lugar donde el joven fue atropellado varias veces por un patrullero durante un procedimiento en noviembre de 2024.

La celebración tuvo lugar sobre calle 9 de Julio, entre Ferré y Uruguay, donde una cámara de seguridad registró el momento en que el móvil policial embistió al joven durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024. Al finalizar la misa, que contó con la intervención del diácono Armando Leguizamón, los familiares descubrieron una placa conmemorativa y encendieron velas junto al monolito que recuerda a Bartlett.

Durante el acto, los padres y hermanos llevaron un cartel con la frase: "No falleció, lo mataron; no hubo pelea, lo emboscaron; no fue una desgracia, fue un crimen". Otros presentes también sostuvieron pancartas con la imagen del joven y la consigna "Justicia es perpetua".

El reclamo de justicia

Antes de la celebración religiosa, Sergio Bartlett, hermano de la víctima, cuestionó el accionar policial y habló de las dificultades que enfrentan tras el hecho. “Andrés ya no está, no lo podemos traer de vuelta. El dolor que sentimos constantemente y el ataque que estamos recibiendo como familia es inaceptable. Esto que estamos haciendo es para mostrar nuestra fortaleza. Nosotros todavía estamos en pie para pedir justicia y vamos a seguir”, remarcó.

La causa tiene como imputados por homicidio agravado por su condición de funcionarios públicos a Santiago Emiliano Molina y Sergio Matías Maciel. Se tratan de dos suboficiales que prestaban servicio en la Comisaría Primera de Goya. Además, la acusación contempla de manera alternativa el delito de torturas, por los tormentos físicos que habría sufrido Bartlett cuando se encontraba en estado de vulnerabilidad.

El homenaje concluyó con una intervención artística de Sergio, quien interpretó una performance basada en la canción Fantasmas, del cantante mexicano Humbe. Durante la presentación, el joven incorporó a sus familiares y terminaron abrazados frente al altar.