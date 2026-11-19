Pacto de silencio, crimen y ocultamiento premeditado y un sitio donde está el destino final de Loan Danilo Peña configuraron el miércoles a la noche un estruendo mediático en medio del caso que intenta determinar qué pasó con el niño de 9 de Julio, luego de que el exabogado de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi, ofreciera una entrevista en el programa periodístico Sin Freno. Como consecuencia, el jueves próximo deberá presentarse en el Tribunal Oral Federal para declarar como testigo.



Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco, decidieron este jueves convocar como testigo del juicio por Loan a Fernández Codazzi, habida cuenta de un reclamo del abogado Rodolfo Baqué, que defiende a la supuesta integrante de la Fundación Dupuy, Elizabeth Cutaia.



A ese pedido se sumaron los defensores del excomisario Walter Maciel, Richard Vallejos y Guillermo Hernández y, revirtiendo su propia postura, la propia representante de Laudelina, la abogada Mónica Chirivín.



Es que la profesional había desistido de que se lo convoque a declarar, para evitar que el letrado que había trasladado a la tía de Loan a una fiscalía provincial de esta capital, se explaye sobre la teoría del accidente con la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y Victoria Caillava como desenlace fatal para el niño.



Previo a esta decisión del Tribunal, el miércoles, Fernández Codazzi hizo una sorpresiva aparición en la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería. Ingresó y se sentó en el espacio reservado al público y la prensa, pero rápidamente fue desalojado.

Pacto de silencio

El primer abogado de Laudelina habló por casi una hora el miércoles en TV. Le dijo a María Mercedes Vázquez, Eduardo Ledesma y Carlos Simón que Loan tuvo un final trágico y que su destino es una laguna de las inmediaciones donde se produjeron los hechos.



Sostuvo que persiste un pacto de silencio alrededor del choque ante los supuestos beneficios que significaría al grupo la presunta intención de que el campo de la abuela Catalina sea vendido a Carlos Pérez. En ese conjunto incluyó al padre del niño, José Peña, así como a Camila Núñez (prima del menor) y a Macarena Peña (hija de Laudelina).



Y además, subrayó que era necesario guardar el secreto porque Caillava abrigaba aun en junio de 2024 la intención de ser candidata a intendenta de 9 de Julio al año siguiente, con lo cual esa mancha en su legajo la perjudicaría políticamente.

¿A quiénes les conviene?

La aparición de Codazzi en este escenario rápidamente redefinió el mapa del juicio: hay acusados a los que les conviene que esto haya sido un accidente y otros a los que no, empezando, claro, por Pérez y Caillava.



El comisario Maciel es uno de los primeros en sostener que este caso se definió con un atropellamiento, tras el cual levantaron el cuerpo del nene al vehículo del matrimonio y lo confinaron a un destino incierto.



En ancas de esa hipótesis es que también marcha la estrategia de la defensa de Bernardino Antonio Benítez y resulta de gran interés para los 10 acusados de venir a entorpecer la investigación.



¿Por qué? Según Codazzi, si el caso se resuelve como un choque es que se caería la idea de que esto fue una sustracción y un ocultamiento y que todo el proceso fue encaminado sobre rieles de otro ramal. En ese sentido es que el abogado se atreve a decir que debió tramitarse todo en la Justicia Provincial y no en la Federal, especialmente, porque naufragó la hipótesis de que hubo trata.

No es testigo directo

En medio de la convulsión que causó en el universo judicial la declación mediática de Fernández Codazzi, el fiscal del caso Loan, Carlos Schaefer, recordó en un contacto con los medios principalmente que el abogado no es un testigo directo de los hechos. Y que todo lo que sabe tiene como fuente una versión aportada por Laudelina Peña, que ya se retractó de lo que había declarado ante el fiscal Gustavo Rubineau al decir que hubo un accidente.



Vale señalar, si existieren indicios nuevos que el Tribunal se decida a corroborar y el caso dé un giro que haga modificar el esquema bajo el cual llegó a debate la causa, habrá que remitirse a los requerimientos de elevación a juicio.



Allí fue que los fiscales de primera instancia, Mariano de Guzmán, y de la procuraduría especializada en trata, Protex, indicaron que esto es un caso de sustracción y ocultamiento. Vale señalar, pese a estar habilitada a intervenir en el proceso, la Protex no participa del juicio.