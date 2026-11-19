La intromisión de José Fernández Codazzi en la audiencia de ayer del juicio por la desaparición de Loan Peña generó un nuevo planteo durante la jornada de hoy. El abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, pidió que el Tribunal defina si el abogado sigue convocado como testigo y, de ser así, que declare cuanto antes.

Baqué también fundamentó su solicitud en las declaraciones que Codazzi hizo ayer en el programa de televisión "Sin Freno", horas después de presentarse en el Escuadrón 48 de Gendarmería. Según explicó el defensor de Cutaia, esas afirmaciones incluyeron "referencias graves" que lo involucraron.

“Primero que se resuelva la situación si está admitido o fue desistido. También pediría que se arbitren los medios para escucharlo en la mayor brevedad posible”, planteó Baqué. La representación del excomisario Walter Maciel adhirió al pedido.

Durante el programa que hizo referencia Baqué, Codazzi sostuvo que Loan murió atropellado por la camioneta del matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava. “No asumieron su responsabilidad”, dijo.

La presencia de Codazzi en el debate ya había sido ratificada por el Tribunal el 14 de octubre, cuando se resolvió hacer lugar al pedido de distintas defensas para que fuera citado. Esto se dio pese a que en su momento la abogada de Laudelina Peña, Mónica Chirivín, desistiera de la convocatoria.

Sin embargo, tras lo sucedido ayer, Chirivín cambió su posición. Señaló que la presencia de Codazzi en la sala provocó “intimidación y hostigación” contra su defendida, pero también consideró que, tras las declaraciones televisivas, ahora tiene que presentarse ante el Tribunal. De todos modos, la abogada de Laudelina rechazó la posibilidad de un careo.

Ante los nuevos planteos, el Tribunal adelantó que tendrá presente el pedido para que el abogado sea citado cuanto antes. Codazzi es señalado por haber trasladado en 2024 a Laudelina hasta Corrientes capital para que declare sobre el supuesto accidente fatal ante un fiscal de la Justicia ordinaria.

Las declaraciones de Codazzi que motivaron el llamado