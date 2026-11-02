Corrientes: una mujer fue apuñalada y dos hombres resultaron heridos tras una pelea en Paso de la Patria

Una mujer de 27 años sufrió heridas de consideración tras ser apuñalada en el marco de una pelea ocurrida durante la tarde del domingo en la localidad de Paso de la Patria. Por el hecho, la Policía de Corrientes detuvo a un hombre mayor de edad a quien le incautaron el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Distrito Primera de la villa turística, quienes realizaban tareas de prevención cuando fueron alertados a través del sistema de emergencias sobre un altercado con heridos de arma blanca en las inmediaciones del barrio Chacra 41.

Al acudir al hospital local para constatar los ingresos, los uniformados verificaron la atención médica de la joven lesionada y de un hombre mayor de edad que presentaba diversas contusiones y se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Intervención vecinal, secuestro del cuchillo y actuaciones judiciales

Según las primeras averiguaciones, la contienda se desencadenó por causas que aún son objeto de investigación. Al momento de la llegada de las patrullas policiales al lugar del conflicto, el supuesto agresor se encontraba reducido por los propios vecinos de la zona, quienes intervinieron para frenar el ataque.

Durante el arresto del sospechoso, los agentes procedieron al secuestro preventivo de un cuchillo que se hallaba en su poder. El imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente junto con el elemento punzocortante incautado.

Las actuaciones quedaron a cargo del Ministerio Público Fiscal, tramitándose el legajo judicial para establecer fehacientemente la mecánica del hecho y determinar la responsabilidad procesal del detenido.