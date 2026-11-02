Tragedia en Corrientes: murió un joven de 17 años tras el choque entre una moto y un auto

Un joven de 17 años muirió tras un choque entre una moto y un auto en la ciudad correntina de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Lisandro Peralta, quien había resultado gravemente herido en el siniestro vial ocurrido durante el fin de semana.

El hecho se produjo durante el fin de semana en la intersección de la avenida Eva Duarte de Perón y la calle Italia. Por causas que son objeto de peritajes a cargo de la Policía de Corrientes y la Unidad Fiscal interviniente, el vehículo de menor porte en el que se desplazaban dos personas colisionó de manera impactante contra el automóvil.

Como consecuencia de la violencia del choque, el vehículo terminó su marcha al impactar contra una estructura metálica ubicada sobre la vereda, mientras que la motocicleta quedó tendida en medio de la calzada con daños severos.

Al lugar arribaron de urgencia ambulancias del servicio de emergencias médicas, inspectores de la Dirección de Tránsito municipal y comisiones policiales para auxiliar a los involucrados.

Cadena de oración y dolor comunitario

Tras la colisión, Peralta y su acompañante fueron trasladados de urgencia al Hospital Robinson, donde el adolescente ingresó a la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de los traumatismos sufridos.

Durante las horas posteriores al hecho, familiares y amigos del joven impulsaron cadenas de oración a través de las plataformas digitales. Su hermana, Leila, había difundido un pedido público de acompañamiento para orar por la recuperación de Lisandro mientras los profesionales de la salud intentaban estabilizar su cuadro clínico.

Pese a los esfuerzos médicos prestados en el centro de salud, con el transcurso de las horas las autoridades sanitarias confirmaron el deceso del menor, generando profundas muestras de pesar en toda la comunidad del departamento del sur provincial.}

*Con información de Monte Caseros Online y radio Mega