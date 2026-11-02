La Policía secuestró más de 4 kilos de marihuana tras allanamientos en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes concretó este lunes dos allanamientos en la localidad de Curuzú Cuatiá, logrando la incautación de más de 4 kilos de marihuana, un arma de fuego y la aprehensión de un sospechoso.

Fuentes cercanas a la investigación, señalaron a El Litoral que los operativos representan una continuidad directa de los procedimientos ejecutados el pasado viernes, en los cuales se habían secuestrado dosis de cocaína, cannabis, dinero en efectivo y rodados con dos demorados.

El despliegue policial inició aproximadamente a las 12:40 por disposición de la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Oscar Cañete.

La primera de las medidas se llevó adelante en una finca ubicada en la Primera Sección Chacra Sur, donde los efectivos secuestraron un arma de fuego larga, una balanza digital de precisión y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos utilizada para el fraccionamiento y distribución de las sustancias.

Posteriormente, las comisiones intervinientes se trasladaron a una segunda propiedad vinculada a la red criminal, donde se incautó un cargamento con un peso total de 4,688 kilos de marihuana dispuesto para su acopio.

Detención y custodia de los elementos secuestrados

Durante la inspección del segundo inmueble, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de un hombre de 40 años de edad, señalado como presunto responsable del almacenamiento y comercialización del estupefaciente.

El imputado fue formalmente notificado de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó alojado en la sección Alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá. En tanto, todo el material probatorio —la droga, el armamento y los vehículos— fue puesto a disposición del fuero judicial interviniente.