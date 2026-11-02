La relevación del forense a cargo de las pericias por el femicidio de Nanci Godoy

El decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, el médico José Luis Gálvez, reconoció que la complejidad del femicidio de Nanci Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en el paraje “El Malezal”, en el departamento de Esquina, lo dejó sin palabras: “Cuesta recordar algo parecido a esto”, dijo cuando le preguntaron si había visto algún antecedente similar durante su trayectoria como médico forense.

Gálvez fue cuidadoso al elegir sus palabras. Evitó profundizar en los hallazgos que lo sorprendieron, por respeto al dolor de la familia de la víctima y a la reserva de la investigación. Sin embargo, dejó en claro que se trata de un caso de gran magnitud que exige el despliegue de todos los recursos disponibles.

“Tenemos toda la decisión de poner en juego los mecanismos analíticos propios y los que sean necesarios de gestionar a nivel nacional”, sostuvo en diálogo con Radio Sudamericana. Y añadió: “Hasta acá venimos muy bien y creemos que podemos llegar a dar un muy buen aporte para el esclarecimiento de la causa”.

La autopsia preliminar reveló que la docente sufrió “una muerte extremadamente violenta”, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas provocadas cuando todavía estaba con vida. También presentaba lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Los especialistas todavía no pudieron determinar con precisión la fecha ni la causa médica específica de la muerte. Tampoco lograron establecer si fue víctima de una agresión sexual, debido al avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo.

Los restos de Nanci fueron encontrados 21 días después de su desaparición , semisumergidos en un viejo potrero del paraje "El Malezal" a 2,5 kilómetros de la escuela

Las muestras de ADN y las pericias pendientes

Una de las novedades que confirmó Gálvez es que el IMF ya tomó muestras genéticas a los cinco detenidos por el crimen, con el objetivo de cotejarlas con las evidencias que puedan surgir de los estudios.

El procedimiento se realizó el jueves anterior al hallazgo del cuerpo, cuando un equipo técnico se trasladó a Esquina con la unidad pericial móvil del Poder Judicial. También se obtuvieron muestras de familiares directos de Godoy para contar con patrones genéticos de referencia que permitieran identificar sus restos.

Ahora, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que mantiene un convenio con el Poder Judicial de Corrientes, trabaja en la búsqueda de perfiles genéticos que no pertenezcan a la víctima y que puedan ser sometidos a comparación.

“Lo que se busca son perfiles genéticos que no pertenezcan a la víctima, que puedan ser individualizados”, explicó Gálvez. El especialista aclaró que se trata de un trabajo minucioso sobre numerosas muestras recolectadas, que permanecen conservadas bajo las correspondientes cadenas de custodia.

Además, debido a que el estado del cuerpo impide establecer con precisión la fecha de la muerte, el IMF solicitó la colaboración de especialistas en entomología forense de Córdoba. Esta disciplina estudia, entre otros aspectos, la actividad de insectos sobre los restos humanos para aportar información sobre el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

La colaboración se gestionó a través de la Red Nacional de Cuerpos Médicos Forenses, que permite articular el trabajo entre instituciones de distintas provincias.

El instituto también mantiene convenios con el CONICET y su red de laboratorios, a los que puede recurrir para realizar estudios especializados.

Los especialistas deberán completar estudios toxicológicos, anatomopatológicos sobre muestras de tejidos y análisis genéticos. Posteriormente, los resultados serán evaluados de manera conjunta para elaborar un informe interdisciplinario destinado a los fiscales que investigan el crimen.

“Tenemos no menos de treinta a cuarenta días de trabajo por delante”, advirtió el decano del IMF.

También aclaró que no todos los resultados estarán disponibles al mismo tiempo. Algunos podrían conocerse antes, mientras que otros requerirán procedimientos más prolongados. Recién después se integrarán los hallazgos en un informe final.

La investigación se desarrolla bajo los protocolos vigentes para casos de femicidio y los lineamientos del denominado Protocolo de Minnesota, un instrumento de Naciones Unidas que establece procedimientos rigurosos para investigar muertes potencialmente ilícitas.

El trabajo de los forenses y la comunicación a la familia

El cuerpo de Nanci Godoy fue encontrado el miércoles 28 de octubre y trasladado ese mismo día al Instituto Médico Forense de Corrientes.

Según relató Gálvez, el equipo comenzó a trabajar apenas recibió el cuerpo de madrugada y mantuvo las tareas durante prácticamente 48 horas de manera ininterrumpida.

El especialista destacó que no fue hubo que convocar formalmente a los profesionales, ya que los integrantes del instituto se ofrecieron a colaborar de manera espontánea. “No fue necesaria una orden o una disposición dentro del instituto. Juro que no”, remarcó.

El trabajo permitió que los restos de la docente fueran entregados a sus familiares durante la tarde del viernes 30 de octubre, para que pudieran realizar el velatorio y darle sepultura.

Posteriormente, en la entrevista radial, el decano hizo un llamado a la responsabilidad al momento de difundir información sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

“A veces, poco se tiene presente el sufrimiento de una familia al momento de transmitir información”, expresó. También pidió respeto y empatía hacia los allegados de la docente, a quienes consideró víctimas secundarias del crimen.

El femicidio de Nanci Godoy y los cinco detenidos

Nanci Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre de 2026. Ocho días después, sus hijos denunciaron su desaparición y comenzó una investigación que incluyó rastrillajes en extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa del departamento de Esquina.

El miércoles 28 de octubre, 21 días después de su desaparición, un grupo de policías encontró su cuerpo semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

A pocos metros del lugar también encontraron un bolso azul con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular.

Por el crimen hay . Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Cerca del cuerpo de Nanci la policía de Corrientes halló un bolso azul con pertenencias de la maestra, entre ellas, su teléfono celular

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a la maestra durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Mientras avanza la causa judicial, los especialistas deberán determinar qué información pueden aportar las muestras recolectadas y si los análisis genéticos permiten vincular a alguno de los sospechosos con las evidencias.

Por ahora, los resultados definitivos siguen pendientes. Como advirtió Gálvez, la complejidad de los hallazgos obliga a realizar un trabajo minucioso que demandará varias semanas más.

Infobae