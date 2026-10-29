Encontraron el celular de Nancy Godoy y avanza la investigación por femicidio

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy avanza tras el hallazgo del cuerpo, ya que la Policía de Corrientes también encontró un celular entre sus pertenencias. El teléfono podría aportar información para reconstruir los últimos movimientos de la docente rural de 52 años, desaparecida durante más de 20 días en Esquina.

Ayer, durante los rastrillajes de búsqueda, dos policías hallaron el cuerpo de la víctima semisumergido en un viejo potrero, a unos 2,5 kilómetros de la escuela rural del paraje El Malezal. Del mismo modo, también se encontró un bolso con pertenencias que todavía tienen que ser reconocidas, aunque las autoridades ya indicaron que serían de Godoy.

Sin embargo, mientras debe realizarse el reconocimiento, el medio Infobae confirmó, a través de fuentes judiciales, que uno de los objetos del bolso es de la maestra. Según trascendió, la Policía tiene el celular de la víctima, que se convirtió en una prueba clave ya que podría brindar los datos necesarios para avanzar con la información.

La última comunicación conocida de Godoy fue el 7 de octubre, cuando le envió un audio a su nuera. En ese momento, le contó las dificultades por la falta de agua y detalló las condiciones precarias de la escuela rural donde trabajaba.

Ocho días después, el 15 de octubre, los hijos de Nancy denunciaron la desaparición. Desde entonces, la investigación se concentró en el entorno de la estancia El Curupí —donde funcionaba la escuela— y en las personas que mantenían contacto frecuente con la docente o conocían sus movimientos.

Por otro lado, se confirmó que el cuerpo de la maestra rural llegó al Instituto Médico Forense (IMF) durante la madrugada y la autopsia comenzó en la mañana del jueves. El objetivo es saber cómo la mataron y determinar si fue víctima de abuso sexual.

Los cinco detenidos por el caso

Ireneo Zarza, capataz de la estancia, está imputado por femicidio y fue señalado como el presunto autor material. Los investigadores encontraron ropa quemada en una tapera donde, de acuerdo a testigos, el acusado solía dormir, beber whisky y comportarse de forma violenta. La construcción está a unos 150 metros de la escuela.

También están imputados por femicidio Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, mientras que Rosa Leguizamón, quien ayudaba a la víctima a trasladarse a caballo entre la estancia y la escuela, está acusada de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, quien está imputado por falso testimonio debido a las contradicciones detectadas en sus declaraciones sobre la desaparición. Los cinco sospechosos quedaron con prisión preventiva por una medida del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.



