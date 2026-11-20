Momentos de extrema tensión se registraron este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la localidad de Alvear, cuando dos camionetas que circulaban a gran velocidad embistieron y evadieron un operativo cerrojo montado por efectivos de la Policía de Corrientes.

De acuerdo con el informe oficial, al aproximarse al puesto de control instalado frente a la base del PRI sobre la traza nacional, desde los vehículos se escucharon fuertes estampidos compatibles con disparos de arma de fuego.

Lejos de acatar la orden de detención impartida por el personal de la Policía Rural, la Policía de Alto Riesgo de Alvear y la Comisaría local, los conductores esquivaron a los uniformados y arrollaron los conos de seguridad para continuar su huida.

Persecución y hallazgo de los vehículos abandonados

Inmediatamente después de la evasión, las fuerzas de seguridad iniciaron un despliegue de búsqueda y persecución a lo largo del corredor vial que culminó con el hallazgo de ambos rodados sin ocupantes:

Kilómetro 640: los efectivos encontraron una camioneta Toyota Hilux abandonada al costado de la ruta, en cuya caja trasera transportaba varias cajas cuyo contenido aún no fue revelado.

Puente Cuay Chico: más adelante sobre la misma traza, personal de la Comisaría local localizó la segunda camioneta involucrada en la fuga, también abandonada por sus ocupantes.

Ambos vehículos quedaron secuestrados bajo estricta custodia policial a la espera de las directivas de la Fiscalía de Santo Tomé y el trabajo de los peritos criminalísticos. Hasta el momento no se confirmaron detenciones y la investigación judicial buscará determinar la identidad de los conductores, el origen y contenido de la carga hallada y la confirmación balística de los disparos efectuados durante el escape.